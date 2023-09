Milliarden-Start-up Thrasio Vom Jäger der Amazon-Marken zum Sanierungsfall

Der beispiellose Boom des Onlinehandels in der Coronapandemie hatte offenbar gigantische Erwartungen geweckt – und rief schnell Nachahmer auf den Plan. Der Finanzdatendienstleister Marketpulse zählte zeitweise mehr als 90 solcher Aufkäufer. „Thrasio ist Vorreiter gewesen in der Branche der FBA-Aufkäufer, die sehr schnell sehr gehypt wurde“, sagt Jan Bechler, Branchenkenner und Geschäftsführer der E-Commerce-Agentur Front Row. „Sie haben sich mit billigem Geld ein Portfolio an Amazon-Verkäufern zusammengekauft – meist kleine Unternehmen, die an Wachstumsgrenzen gestoßen sind“, sagt Bechler. In der Pandemie habe Thrasio dann vom Onlineboom profitiert. Doch der scheint vorerst vorbei zu sein, zumindest in Deutschland.