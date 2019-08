Milliarden-Übernahme Zerschlagung der Scout-Gruppe - Chance für Springer?

Tobias Hartmann dürften die Ohren klingeln, bei all den scheinbaren Lobeshymnen, die Investor Elliott gerade anstimmte: Immobilienscout24 sei eines der „besten Online-Kleinanzeigengeschäfte der Welt“, es nehme eine „führende Marktposition in einem der attraktivsten Kleinanzeigenmärkte der Welt“ ein und stehe für einen Unternehmenswert von fünf Milliarden Euro. Und auch das das zweite stolze Pferd in Hartmanns Stall, der Münchner Socut24-Gruppe, die Gebrauchtwagen-Plattform Autoscout24, biete Investoren „Zugang zu einem einzigartigen Investment in führende Plattformen auf dem gesamten Kontinent“. So viel Verkaufs-Poesie in einem Schreiben des knallharten Investors aus den USA lässt aufhorchen.