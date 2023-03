Milliardenskandal Kreditkartenfirmen stützen Verdacht von Scheingeschäften bei Wirecard

Im mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945 stehen Braun, Bellenhaus und der frühere Chefbuchhalter des Konzerns seit Anfang Dezember vor Gericht. Laut Anklage sollen sie den Großteil der Wirecard-Gewinne erfunden und seit 2015 kreditgebende Banken um 3,1 Milliarden Euro betrogen haben. In Summe geht es in dem Münchner Großprozess um eine immense Zahl von Kreditkartenabrechnungen.



