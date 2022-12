Millionenklage eingereicht Abellio-Insolvenzverwalter verklagt NRW-Verkehrsverbünde

Die Insolvenz des Privatbahnbetreibers Abellio hat nach Informationen der WirtschaftsWoche ein juristisches Nachspiel. Rainer Eckert, Insolvenzverwalter der nordrhein-westfälischen Tochter Abellio Rail, verklagt die Verkehrsverbünde in NRW vor dem Landgericht Essen. Aus fünf Verkehrsverträgen im Schienenpersonennahverkehr macht er Vergütungsansprüche in Höhe von insgesamt 53,8 Millionen Euro geltend. Daneben will er gerichtlich feststellen lassen, dass er von den Beklagten Schadenersatz wegen Verursachung der Insolvenz der Schuldnerin verlangen kann.