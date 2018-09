Minus zum Vorjahr Hornbach will Jahresziel mit Aufholjagd erreichen

Der prozentual größte Umsatzanstieg wurde im ersten Halbjahr im Ausland erzielt, wo der Teilkonzern Hornbach Baumarkt AG Filialen unterhält. So verzeichnete der Handel in der Region „übriges Europa“ – in der die Aktivitäten von acht Ländern außerhalb Deutschlands zusammengefasst werden – mit einem Plus von 6,8 Prozent auf 1,076 Milliarden Euro das stärkste Wachstum. Der Auslandsanteil am Umsatz des Teilkonzerns erhöhte sich so von 46,3 auf 47,8 Prozent.