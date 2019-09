Ein bisschen IT

Den Fahrplan haben Lokführer über den Monitor im Blick. Allerdings: Streckenänderungen kommen nicht automatisch. Lokführer in Deutschland müssen sie meist extra abrufen. Der Fahrplan ist überhaupt so ein Thema für sich: Der Schienennetzbetreiber DB Netz ist in mehrere Regionen unterteilt. Jede Region bastelt einen eigenen Fahrplan. Der IGE-Zug hatte zwar einen Fahrplan für die Region West bis zur virtuellen Grenze bei Remagen. Der Anschlussfahrplan für die Region Mitte wurde nicht rechtzeitig fertig. Der 1610 Tonnen schwere Güterzug wurde ausgebremst.

Bild: Dominik Asbach für WirtschaftsWoche