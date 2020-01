„Mit professionellen Standards nicht vereinbar“ Beitragswächter kritisieren ARD wegen neuer Wetterzentrale scharf

Die Untersuchung ist Bestandteil des 22. KEF-Berichts, den die Kommission am 20. Februar in Berlin den Bundesländern übergeben wird. In dem Gutachten wird die KEF auch ihre endgültige Empfehlung für die Höhe des Rundfunkbeitrags abgeben, der ab 2021 gültig sein soll. Im November 2019 hatte die KEF in einer vorläufigen Empfehlung die Anhebung des Beitrags von derzeit 17,50 Euro im Monat auf 18,36 Euro genannt. Über die Beitragshöhe entscheiden am Ende die Landtage der 16 Bundesländer.