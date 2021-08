Mitarbeiter in Afghanistan „Wir müssen die rauskriegen“

Rund 15 eigene Mitarbeiter hatte Horsmann zuletzt noch in Masar-e Sharif. Anfang Juni haben diese dann auch das Land verlassen. „Übrig geblieben sind unsere afghanischen Ortskräfte“, so Horsmann. Als der Abzug der Bundeswehr vor einigen Wochen beschlossen wurde, kündigte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer an, man werde Menschen schützen, die „zum Teil über Jahre hinweg auch unter Gefährdung ihrer eigenen Sicherheit an unserer Seite gearbeitet, auch mitgekämpft haben und ihren persönlichen Beitrag geleistet haben“.