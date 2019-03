Mitfahrdienst Careem Uber kauft Konkurrent für 3,1 Milliarden Dollar

Der US-Fahrdienstvermittler Uber baut vor seinem erwarteten Börsengang seine Position im Nahen Osten aus. Uber-Chef Dara Khosrowshahi kündigte an, den in Dubai ansässigen Konkurrenten Careem für 3,1 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) zu übernehmen. „Wichtig ist, dass wir Careem unter der Leitung des Mitbegründers und derzeitigen CEO Mudassir Sheikha unabhängig voneinander betreiben wollen“, schrieb Khosrowshahi in einer Mail an seine Mitarbeiter.