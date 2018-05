Mobike: Chinesische Leihradfirma will alle deutschen Großstädte ausstatten

DüsseldorfDer chinesische Leihradanbieter Mobike will sein Angebot aus Berlin auch in andere Großstädte hierzulande bringen. „Meine Hoffnung ist, dass wir in diesem Jahr in allen großen Städten in Deutschland sind“, sagte Mobike-Deutschlandchef Jimmy Cliff der Deutschen Presse-Agentur. Auch die Expansion in kleinere Städte schloss Cliff nicht aus.