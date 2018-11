Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Geschäftskunden

„Anhand unserer Ergebnisse merken wir: die kleineren Anbieter richten sich vor allem an Privatkunden“, sagt Sandra Stetten vom DKI. „Auf Ebene der Geschäftskunden sind sie kaum konkurrenzfähig.“

Bewertet wurden die Anbieter nach zwei Kategorien: Zum einen nach dem Preis-Leistungs-Verhältnis, das wiederum Konditionen und Angebot umfasst und zum anderen nach der Qualität des Kundenservice.

Am Ende stellt sich jedem Nutzertypen die gleiche Frage: Was bekomme ich für mein Geld? Die Antworten sehen Sie in unserer Übersicht.



Offenlegung:

Die WirtschaftsWoche arbeitet mit dem DKI für unterschiedliche Tests zusammen. Nicole Gründgens, eine der Geschäftsführerinnen des DKI, ist mit Gregor Gründgens verheiratet, der bei Vodafone als Director Brand Marketing tätig ist. Das DKI versichert, dass Frau Gründgens intern zu keinem Zeitpunkt über die Ergebnisse informiert worden ist. Die Abfrage der vorgegebenen Musterfälle läuft über die Pressestellen der jeweiligen Unternehmen ab. Die Marketingabteilung von Vodafone ist damit nicht involviert.