Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Geschäftskunden

Bei der Telekom moniert das DKI dagegen insbesondere in puncto telefonischer Erreichbarkeit „eklatante Mängel“, da die Telekom-Servicemitarbeiter nur jeden fünften Anruf entgegennahmen. Besser ist die Erreichbarkeit via E-Mail – wobei auch hier zwei von zehn Anfragen gänzlich unbeantwortet blieben. Egal, ob sich der Kunde nun via Telefon oder Mail an die Telekom wandte, die Wartezeiten sind „deutlich zu lang“, urteilt das DKI. „In beiden Kategorien schneidet die Telekom mit deutlichem Abstand als Letzter ab“, sagt Stetten. Zwar bewertet das DKI die Webseite der Telekom dank ihrer Übersichtlichkeit und des hohen Informationsgehalts zu Kosten und Vertragsbedingungen als gut, trotzdem schneidet die Telekom beim Kundenservice am schlechtesten ab.