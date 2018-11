Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Privatkunden

Weniger zufrieden waren die Tester mit dem Kundenservice von Discotel, das von allen Anbietern in dieser Kategorie am schlechtesten abschneidet. Nur drei von zehn Probeanrufen nahmen die Service-Mitarbeiter an, die Freundlichkeit und die Hilfsbereitschaft bewertete das DKI schlechter als beim Durchschnitt. Was E-Mail-Anfragen betrifft, reagierte Discotel nur auf sechs von zehn verschickten E-Mails, wobei die Servicemitarbeiter in einer E-Mail nicht auf die gestellte Frage eingingen.