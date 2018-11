Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Privatkunden

Mit weitem Abstand am teuersten ist für den Musterkunden das Angebot von Discotel mit dem „6 Cent Basistarif“ und der „Option Clever L“. Pauschal fallen zwar nur 7,95 Euro Kosten für den Musterkunden an, allerdings deckt der Tarif Kosten für das in der Türkei genutzte Datenvolumen und die telefonierten Minuten in die Türkei und aus der Türkei nicht ab. Mehr als 7000 Euro fallen dafür monatlich an – das Gros davon für das in der Türkei verbrauchte Datenvolumen. „Hier sieht man deutlich, dass Anbieter wie Discotel noch kein adäquates Angebot für Auslandsnutzer haben“, sagt Stetten. „Kleinere Anbieter legen den Fokus eher auf Kunden, die im Inland telefonieren und surfen.“