Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Geschäftskunden

Die Telekom bietet mit dem Tarif „Business Mobil L“ und der „SpeedOn Option L (8 GB)“ ebenfalls eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, das Datenvolumen beträgt sogar insgesamt 16 GB im Monat – allerdings kostet der Tarif auch mit 55,63 Euro mehr als doppelt so viel wie der 1&1-Tarif, insgesamt die teuerste Wahl für den Freiberufler. Was man der Telekom zugutehalten muss: Auch bei diesem Tarif ist eine Hotspot-Flat enthalten und der Kunde kann Video- und Audio-Dateien streamen, ohne das Datenvolumen zu verbrauchen.