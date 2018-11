Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Geschäftskunden

Der Geschäftsreisende nutzt das Mobiltelefon für Privates und Geschäftliches. Er telefoniert dabei auch mit Kunden im Ausland. Häufiges Telefonieren, SMS schreiben und Surfen sind für ihn selbstverständlich. Aufgrund von Geschäftsreisen benötigt er regelmäßig auch Einheiten im Ausland (Beispielrechnung: an einem Tag pro Monat in Norwegen und an vier aufeinanderfolgenden Tagen pro Monat in EU-Ländern außerhalb Deutschlands). 1500 Minuten telefoniert der Geschäftsreisende innerhalb Deutschlands, 720 aus dem Ausland nach Deutschland und 780 aus Deutschland ins Ausland (ins EU-Ausland, Norwegen und die USA). Der Geschäftsreisende verbraucht ein Datenvolumen von 6,8 GB im Monat, wobei 5 GB in Deutschland verbraucht werden, 1500 MB im EU-Ausland und 300 MB außerhalb der EU.