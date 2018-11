Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Privatkunden

„Auffällig ist, dass sich gerade die großen Marken an Leute richten, die sehr viel Datenvolumen verbrauchen“, sagt Sandra Stetten vom DKI. Zwar böten auch kleinere Anbieter im Vergleich zu den Vorjahren größere Tarife an, doch der Onliner verlangt mit 10 GB Datenvolumen pro Monat mehr, als die meisten kleineren Anbieter im Angebot haben. So bieten etwa Discotel (5 GB), freenetmobile.de (6 GB) und klarmobil.de (8 GB) kein ausreichendes Datenvolumen – was zu Punktabzug führte, da nach Aufbrauchen der Daten-Flat oft teure Zusatzgebühren anfallen.