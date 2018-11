Mobilfunk-Ranking 2018 Die besten Mobilfunk-Anbieter für Geschäftskunden

Auch O2 (120 Freiminuten) und die Telekom (100 Freiminuten) bieten entsprechende Freiminuten ins EU-Ausland – wobei die Telekom damit das Nutzungsverhalten des Musterkunden nicht abdeckt, für den deswegen zusätzliche Gebühren anfallen. Die Telekom hat dafür als einziger Anbieter eine Hotspot-Flatrate kostenlos im Tarif „Business Mobil S“ integriert.



Mehrkosten fallen für den Vieltelefonierer auch bei freenetmobile.de und klarmobil.de an, deren Tarif „Allnet Flat 24M – 4 GB“ weder eine Flatrate noch Freieinheiten ins EU-Ausland enthält. Vor allem wegen der Telefonate ins EU-Ausland zahlt der Musterkunde hier jeweils mehr als 100 Euro im Monat. Bei klarmobil.de fallen pro Minute ins Ausland Kosten in Höhe von 0,99 Euro an. Die maximale Internet-Downloadgeschwindigkeit liegt bei 21,6 Mbit/s und zählt damit zu der niedrigsten im Test. „Anbieter wie freenetmobile.de und klarmobil.de haben vor allem Privatkunden im Blick“, erklärt Stetten die preisliche Diskrepanz. „Geschäftskunden sind das Metier der großen Anbieter.“