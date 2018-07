Mobilfunkgipfel Mobilfunkbetreiber stellen 1&1, Freenet und Co. in Frage

Was hinter den öffentlichkeitswirksam inszenierten Auftritten von Politikern und Topmanagern verborgen bleibt: Hinter den Kulissen tobt ein Kampf, der die Mobilfunkbranche in zwei unversöhnliche Lager spaltet. Zum ersten Mal in der Geschichte des digitalen Mobilfunks stellen die drei großen Mobilfunkbetreiber die Existenzberechtigung der Diensteanbieter - neudeutsch Service Provider genannt - in Frage. Die Diensteanbieter haben zwar kein Netz, können aber als Großabnehmer von Telekom, Vodafone und Telefónica ihren Kunden viel günstigere Tarife anbieten. Ihr Umsatzanteil im deutschen Mobilfunkmarkt stieg im vergangenen Jahr auf 20 Prozent.