Mobilfunkstandard 5G: Frequenzen sollen Anfang 2019 versteigert werden

Die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G wird voraussichtlich Anfang kommenden Jahres über die Bühne gehen. "Wir wollen die Frequenzen so schnell wie möglich versteigern", sagte ein Sprecher der zuständigen Bundesnetzagentur am Dienstag. "Wahrscheinlicher Termin ist Anfang 2019", fügte er hinzu. Er bestätigte damit einen Bericht des "Handelsblatt". Ursprünglich sollten die Frequenzen noch in diesem Jahr versteigert werden.