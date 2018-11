Mobilfunkstandard 5G im Härtetest

Einen Häuserblock weiter, in der Zentrale der Hamburg Port Authority (HPA), deutet deren Chef Jens Meier an, dass solch eine Terrorübung in Zukunft ganz anders ablaufen könnte. Im neuen 5G-Mobilfunk, der Daten in Echtzeit überträgt, könne die Polizei einen eigenen Kommunikationskanal bekommen. Und auch die Ampelanlagen lassen sich so vollautomatisch steuern, dass Straßensperren deutlich weniger Staus verursachen. Erste Tests zeigen, dass der 5G-Mobilfunk völlig neue Anwendungen ermögliche.