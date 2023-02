Mobilfunkverträge Wie ein Ingenieur O2 aus dem ewigen Funkloch geholfen hat

Jetzt ist Raos Ziel, in der Cloud und in der Digitalisierung größere Fortschritte zu machen, um mehr Geschäftskunden zu gewinnen. Dafür erhöhte Rao die Dynamik im Netzwerk-Team. Anders als bei der Software, die in jedem Moment verändert werden kann, ist das Netzwerk ein Produkt, das im Feld installiert wird – und damit traditionell behäbiger. Waren IT und Netzwerk früher zwei getrennte Bereiche, führte er sie zusammen. Gerade baute er ein 5G-Campusnetz für die Helios-Kliniken in Leipzig. Zudem gewann er den Discounter Aldi mit 8000 Geschäften in sieben europäischen Ländern, die er quer über alle Technologien wie Mobilfunk, Kabel, DSL und Glasfaser miteinander verbindet.