Mobilität: Flixtrain will auch in Schweden fahren

An diesem Donnerstag will Flixtrain seine dritte Verbindung in Deutschland in Betrieb nehmen. Der Premierenzug fährt von Berlin nach Köln – über Wolfsburg, Hannover, Essen, Duisburg, Düsseldorf, Dortmund und Bielefeld. In Deutschland ist Flixtrain im Fernverkehr der einzige Konkurrent der Deutschen Bahn. Zwei Strecken sind seit gut einem Jahr im Regelbetrieb: Berlin-Stuttgart und Köln-Hamburg. Zudem gibt es einen Nachtzug Hamburg-Lörrach.