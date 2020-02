Mobilität Tier Mobility schickt Coup-Mopeds auf die Straße

Die Marke Coup wird durch den Kauf verschwinden. Das Umlackieren sollte dabei verhältnismäßig einfach gelingen. Schon zuvor hatten sowohl Scooter- als auch Moped-Anbieter ihre Fahrzeuge in schwarz und grün gebrandet. Klar ist: Es kommt mehr Arbeit auf das aktuell etwa 450-köpfige Tier-Team zu. Denn von den zuletzt etwa 120 Mitarbeitern bei Coup werde auf Grundlage der Übernahme-Vereinbarung niemand zum Start-up wechseln, heißt es auf Nachfrage der WirtschaftsWoche.



Von Mai an sollen die Elektro-Mopeds dann vorerst in Berlin über die Tier-App buchbar sein – neben den E-Scootern, die seit vergangenem Frühsommer für viel Gesprächsstoff sorgen. Diese Plattform-Strategie mit mehreren integrierten Verkehrsmitteln nutzen auch andere Unternehmen. Fahrtenvermittler Uber hat im vergangenen Jahr seine knallroten Jump-Bikes nach Deutschland gebracht. US-Anbieter Lime hat Elektro-Scooter und Leihfahrräder in seiner App. Dazu kommen Versuche, unter einer eigenen Marke möglichst viele Mobilitäts-Angebote zu bündeln. Die Berliner Verkehrsbetriebe integrieren etwa in ihrer „Jelbi“-App seit vergangenem Jahr öffentliche Verkehrsmittel, Scooter, Räder und Ridesharing-Dienste.