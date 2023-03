Mobilitätswende Allianz pro Schiene fordert Klarheit beim Deutschlandtakt

Mehrere dafür notwendige Schienenprojekte sollen in diesem Jahrzehnt angegangen werden, betonte Wissings Staatssekretär Michael Theurer. Das bedeute nicht, dass der Deutschlandtakt bis 2030 vollständig umgesetzt werde. „Richtig ist, dass der Deutschlandtakt ein fortlaufendes Projekt ist, dass stetig weiterentwickelt und an die Modernisierung des Schienennetzes angepasst wird.“



Er bezog sich damit auf eigene Aussagen im ZDF-Magazin „Zoom“. „In den nächsten 50 Jahren als Jahrhundertprojekt will man einen integralen Taktfahrplan in Deutschland umsetzen“, hatte Theurer dort gesagt. Der Deutschlandtakt erfordere Investitionen von 50 Milliarden bis 60 Milliarden Euro. „Da ist es völlig klar, und da war es auch immer klar, dass das Jahrzehnte dauert.“