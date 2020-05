Modelagentur in der Krise „Wer kauft sich in der jetzigen Situation schon eine Gucci-Tasche?“

Normalerweise halten vor dem prachtvoll renovierten, vierstöckigen Altbau in der Nähe der Hamburger Außenalster rund um die Uhr Taxis. Und fast immer steigen junge, hübsche Frauen oder schlanke, gutaussehende Männer mit kleinem Gepäck aus, die schnell in der von Schwarz und Chrom dominierten Lobby verschwinden. Hier im Stadtteil Harvestehude ist der Sitz der größten deutschen Modelagentur MGM. Doch seit dem Beginn der Corona-Kontaktsperre halten am Mittelweg keine Taxis mehr. Der Empfang ist düster, die Boxen der Musikanlage wabern nicht mehr. In dem riesigen Fotostudie, dort wo sonst Make-up-Artisten, Fotografen, Stylisten, Models und Friseure umherwuseln und die neuesten Klamottentrends in Szene setzen, herrscht tote Hose. Auch die Büros der Booker und Planer sind leer.