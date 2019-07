Modeshow Was Amazon mit Heidi Klum vorhat

Einziger Haken: Heidi Klum ist nicht monogam. ProSieben ist nicht der einzige Anbieter, der von der Bekanntheit und Zugkraft der Deutschen profitieren will. Stattdessen wird Klum im kommenden Jahr ausgerechnet zusammen mit Amazon den Nachfolger „Making The Cut“ ihrer erfolgreichen US-Sendung „Project Runway“ an den Start schicken. Das Format sucht nach Nachwuchs-Modelabeln. Das Einkaufsportal mit Hauptsitz in Seattle baut gerade massiv das Programm-Angebot für seine Prime-Kunden aus. Die will Amazon mit Filmen, Serien und neuerdings auch mit Shows locken.