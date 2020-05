Mögliche Staatshilfe Die Bahn braucht Geld

Wie groß die Einbrüche sind, lässt sich anhand der Geschäftszahlen aus dem Jahr 2019 ablesen. Die Bahn hat im Fernverkehr fast fünf Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftet, pro Monat sind das im Schnitt mehr als 400 Millionen Euro. Sollten in den vergangenen Wochen etwa nur zehn Prozent der Fahrgäste an Bord gewesen sein, dürfte allein dadurch in den Monaten März und April geschätzt eine Dreiviertelmilliarde Euro Umsatz weggefallen sein. Außerdem ist kaum zu erwarten, dass die Pendlerströme in den kommenden Monaten zurückkommen werden – zumindest nicht auf dem Vorcorona-Niveau.