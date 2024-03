Mögliche Übernahme von Flink Entsteht jetzt ein Lieferdienst-Riese?

Gerbig macht aber keinen Hehl aus seinem Interesse am grundsätzlichen Geschäftsmodell von Flink: der schnellen Lieferung von Lebensmitteln. Mit dem Unterschied, dass Lieferando hierbei lieber als Plattform denn als Operator agiert. „Wir haben uns bislang bewusst gegen den Eigenbetrieb von Dark Stores in Europa entschieden“, sagt er. „Die Personalkosten sind relativ hoch, während die Zahlungsbereitschaft der Kunden für diesen Lieferservice lange nicht so ausgeprägt ist wie etwa in den USA, in Kanada oder im Nahen Osten.“ In Deutschland betreibt Lieferando bloß zwei eigene Dark Stores in Berlin, also Lager, in denen die Lieferanten die Ware abholen. Diese besitzen mehr Test-Charakter und sollen mittelfristig wohl nicht ausgebaut werden.