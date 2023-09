Möglicher Scalable-Deal Die Fintech-Branche bläst die Revolution endgültig ab

Die Folge all dieser Fintech-Malaisen ist: Den Kunden fehlt inzwischen bisweilen die rechte Lust daran, noch in Scharen zu den Start-ups zu wechseln (und manchmal können sie es nicht, die Finanzaufsicht BaFin hat etwa N26 wegen des Geldwäsche-Ärgers gar ein Wachstumslimit auferlegt). Ein weiterer Grund für die fehlende Wechselbereitschaft ist, dass vielen Kunden die angeblich schlechten Angebote der Altbanken offenbar gut genug sind – und zwar erst recht, seitdem diese digital aufgeholt haben. Kein Wunder, dass sich etwa bei dem Neobroker und Scalable-Konkurrenten Trade Republic das Wachstum der aktiven App-Nutzer in Deutschland und anderen europäischen Ländern merklich verlangsamt hat, wie Daten des Dienstleisters Sensor Tower zeigen.



Scalable wiederum hat das verwaltete Kundenvermögen zwar zuletzt sicherlich auch dank Lockangeboten stark erhöht. Zudem offeriert das Start-up sein Angebot seit einiger Zeit in weiteren europäischen Ländern – ein Schritt, der in der Regel immer zu mehr Nutzern führt, weil einige Verbraucher die Offerte ausprobieren wollen. Unter der Oberfläche zeigen sich allerdings auch hier erste Risse: In Deutschland hat das Kundenwachstum zuletzt ebenfalls merklich an Traktion verloren, zeigen Daten von Sensor Tower. Und in Europa könnte der Zuwachs bei Scalable, so wie eben bei Konkurrent Trade Republic bereits geschehen, künftig auch rasch abebben. Zu allem Überfluss bedroht die Europäische Union auch noch das Neobroker-Geschäftsmodell, weil sie Teile davon verbieten könnte – mit der Konsequenz, dass Scalable und Co. mehr Geld von ihren Kunden verlangen könnten.