Motel One & Co. Ist die Geschäftsreise wirklich tot?

Die Menschen reisen, aber offenbar vor allem in den Urlaub. Das spiegelt sich auch in den Übernachtungspreisen nieder. Die stiegen im Deutschland seit 2019 zwar um immerhin 18,8 Prozent. Das ist aber eher wenig, vergleicht man das mit den Ferienländern. In Spanien muss der Gast heute im Schnitt 24,1 Prozent mehr berappen, in Frankreich 28 Prozent mehr, in Portugal 33,8 Prozent mehr. Am stärksten stiegen die Preise mit 43,4 Prozent in Italien.