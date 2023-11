Müllentsorgung CO2-Preis macht den Müll teurer: So viel mehr müssen Verbraucher ab 2024 zahlen

Um das CO2-Problem bei der Müllverbrennung an der Wurzel zu packen, so Liebing, müsse man ganz woanders ansetzen: bei der Kunststoffindustrie. „87 Prozent der fossilen CO2-Emissionen bei der Müllverbrennung stammen aus nicht recycelbaren Kunststoffverpackungen und Verbundverpackungen“, sagt er. „Bezahlen aber sollen dafür allein die Bürger, die Industrie bleibt außen vor. Das kann doch nicht gerecht sein. Verursachergerechtigkeit geht anders.“



