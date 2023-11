Musikgeschäft So wurde Taylor Swift zur Milliardärin

Platz 6: P. Diddy

Geschätztes Vermögen: 1 Milliarde Dollar

Alter: 53 Jahre

Geburtsort: Harlem, New York

Bürgerlicher Name: Sean John Combs



Bei keinem Künstler gehen die Vermögensschätzungen so auseinander wie bei Combs. Das liegt weniger an seinen häufigen Namenswechseln von Puff Daddy und Puffy über Diddy und Swag zu Love oder Brother Love. Als Musiker verkaufte er wahrscheinlich gut 100 Millionen Alben. Verwirrend ist vielmehr, dass wohl kein Rapper in mehr Feldern seine Finger drin hat. Seine Musikfirma hat sowohl Ex-Gangster wie Notorious B.I.G. wie auch familienfreundliche Sänger, beispielsweise Mariah Carey, unter Vertrag. Dazu kommt Mode, Schnaps mit und ohne Marktführer Diageo, TV-Sender oder Immobilien. Endgültig unkalkulierbar wird Combs Kontostand durch seinen üppigen Lebensstil mit „Air Diddy“ genannten Privatjets, reichlich Wohnhäusern und einer auf fast 200 Millionen Dollar geschätzten 60-Meter-Jacht.

