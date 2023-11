Musikindustrie Das sind die reichsten Musikstars der Welt

In der Liste der reichsten Menschen gab es bis 2020 mit dem Ex-Beatle Paul McCartney gerade mal einen Milliardär. Das ist spätestens in diesem Jahr anders. Denn seit das in solchen Fragen führende US-Wirtschaftsmedium Forbes in dieser Woche das Vermögen von Taylor Swift erstmals auf mehr als eine Milliarde Dollar schätzte, gibt es fünf Milliardäre mit musikalischem Hintergrund. Und wäre Country-Star Jimmy Buffett nicht im September gestorben, wären es sogar sechs gewesen. Was sie reich macht, zeigt ein Blick in Forbes und die einschlägige Branchendienste wie Music Business Weekly oder Rolling Stone: es sind eigene Unternehmen für Spirituosen, Seniorenwohnsitze oder Reizwäsche. Wieviel Geld die Musikstars jedoch genau haben, wissen wohl nicht mal sie selbst. Denn was die Rechte an ihrer Musik oder die Unternehmensanteile wert sind, ist Ansichtssache.