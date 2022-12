Musikindustrie „Musiker müssen heute ebenso Unternehmer sein wie Künstler“

Um bis dahin über die Runden zu kommen, setzen die Künstler notgedrungen auf andere Einnahmen. Ein wichtiger Geldbringer sind Fanartikel wie T-Shirts und besonders in Deutschland CDs sowie in jüngere Zeit auch Vinyl-Schallplatten. So verkaufte Chuba von ihrem erst Ende Februar erscheinenden Debutalbum „Glas“ bereits vorab mehrere Tausend Exemplare für 34,99 Euro bei der bunte Vinylausgabe, das Bündel CD/T-Shirt für 47,99 ist in der kleineren Größe auf ihrem Webshop ausverkauft und die 70 Euro für Premiumboxen mit Hoodie und Weinglas zahlten vorab bereits ein paar hundert Fans. „Davon bleibt erfahrungsgemäß bis zur Hälfte als Überschuss“, so Analystin Cirisano.