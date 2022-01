MV Werften Dieser Milliardär steckt hinter den Pleite-Werften

In China betreibt Genting mehrere Kraftwerke, in Indien hat Genting einen Windpark hochgezogen. Selbst Palmölplantagen gehören zum Konzern. In Malaysia und Indonesien pflanzt ein Tochterunternehmen auf knapp 240.000 Hektar Anbaufläche vor allem Palmen, um daraus Palmöl herzustellen. Die Ernte verarbeitet das Unternehmen in eigenen Mühlen.



Doch in der Pandemie geriet der Großkonzern in Schwierigkeiten. Noch 2019 hatte die Genting-Gruppe einen Gewinn (Ebitda) von 7,8 Milliarden Ringgit verbucht – das sind umgerechnet etwa 1,6 Milliarden Euro. Bereits 2020 brach dieser Gewinn um weit mehr als die Hälfte ein. Genting Hongkong – der Teil des Unternehmens, in dem die Kreuzfahrt- und Vergnügungsgeschäfte gebündelt sind – schrieb sogar einen Verlust von umgerechnet etwa 330 Millionen Euro. Das Unternehmen musste schon damals vermelden, dass es Schulden in Höhe von 3,1 Milliarden Euro nicht mehr bedienen könne.