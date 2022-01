MV Werften Wer steckt hinter dem insolventen Bauer von Kreuzfahrtschiffen?

Als 2016 Genting die MV Werften übernahm, galten die Asiaten noch als Retter in der Not. 230 Millionen Euro soll Genting damals für die drei Standorte der damals noch unter dem Namen Nordic Yards bekannten Werftgruppe in Wismar, Rostock-Warnemünde und Stralsund bezahlt haben. An der deutschen Küste wollte Genting fortan neue Kreuzfahrtschiffe bauen lassen, vor allem für den stetig wachsenden asiatischen Markt, wo Genting mit seinen Marken Star Cruises, Dream Cruises und Crystal Cruises Kreuzfahrten organisiert.