MyTaxi : Auch in Berlin können Taxis künftig geteilt werden

BerlinMyTaxi startet seinen neuen Dienst MyTaxiMatch in der ersten Maiwoche auch in Berlin. Seit Dezember kann man sich bereits in Hamburg ein Taxi über die App der Daimler-Tochter mit einem weiteren Kunden teilen. Auf rund zehn Prozent der von MyTaxi vermittelten Touren in der Hansestadt würden die Kunden inzwischen das Angebot nutzen, teilte das Unternehmen mit.