Nach 25 Jahren Allianz-Finanzvorstand wechselt zum Konkurrenten Generali

Damals war Terzariol von der Opposition als möglicher Nachfolger ins Spiel gebracht worden, nun berichtet er direkt an Donnet. Bei der Generali hatte in München und Wien einst seine Karriere begonnen. In der für ihn neu geschaffenen Position ist er für das gesamte Geschäft außer dem Asset Management verantwortlich – ein mögliches Sprungbrett an die Konzernspitze.