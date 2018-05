Nach Aus bei WPP : Britischer Werbeguru Sorrell feiert Comeback

Nur sechs Wochen nach seinem vielbeachteten Rücktritt vom Chefposten bei der weltgrößten Werbeagentur WPP feiert Martin Sorrell seine Rückkehr ins Geschäftsleben. Der 73-Jährige kündigte am Mittwoch an, für 40 Millionen Pfund die Kontrolle über die Briefkastenfirma Derriston Capital zu übernehmen. Das in London ansässige Unternehmen werde in S4 Capital umbenannt. Für S4 Capital hat Großbritanniens wohl bekanntester Unternehmer hochfliegende Ziele. Er will die Firma zu einem Kommunikationsanbieter ausbauen und würde damit auch WPP Konkurrenz machen. Institutionelle Investoren hätten sich verpflichtet, 150 Millionen Pfund in die Hand zu nehmen, um Marketingfirmen zu kaufen.