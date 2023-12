Nach Bahnausfällen Die Probleme hinter dem Schnee-Chaos der Deutschen Bahn

An Bahnhöfen in Südbayern blickt man seit Samstag in die Gesichter ratloser und genervter Menschen. Sie sind umgeben von so viel Schnee wie lange nicht. Auf den Straßen rollt der Verkehr inzwischen wieder weitgehend, doch auf den Schienen der Bahnunternehmen ging es nur langsam wieder los. Vor allem das Geschehen am Bahnhof München mit zweitweise gänzlich eingestelltem Zugverkehr wirft einige Fragen auf.