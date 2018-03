Nach Belästigungs-Skandal: Weinstein Company stellt Insolvenzantrag

Das frühere Unternehmen des in Verruf geratenen Filmproduzenten Harvey Weinstein hat offiziell ein Insolvenzverfahren eingeleitet. Am Montag (Ortszeit) stellte die Weinstein Company einen Antrag auf Gläubigerschutz. Zugleich habe sie ein Übernahmeangebot der Private-Equity-Gesellschaft Lantern Capital Partners in der Hinterhand, dem das Insolvenzgericht in Delaware noch zustimmen müsse, teilte Weinsteins Ex-Firma mit.