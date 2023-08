Nach Centrum, Project Immobilien und Euroboden Immobilienentwickler Gerchgroup meldet Insolvenz an

Die jahrelang boomende Bau- und Immobilienwirtschaft schwächelt seit einiger Zeit. Die gestiegenen Baupreise in Kombination mit den stark gestiegenen Zinsen hatten zuletzt bereits mehrere Pleiten in der Immobilienentwickler-Branche nach sich gezogen. Unter anderem meldeten Gesellschaften wie Euroboden in München, die Nürnberger Project Immobilien und die Düsseldorfer Immobilienunternehmen Centrum und Development Partner Insolvenz an. Geraten Immobilienentwickler in finanzielle Schwierigkeiten, treffen die Folgeschäden nicht nur Investoren und Käufer. Häufig bleiben die beauftragten Baufirmen auf Rechnungen sitzen.