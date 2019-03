Nach Damm-Katastrophe: Tüv Süd prüft vorerst keine Dämme in Brasilien

Belo Horizonte, MünchenDer Tüv Süd will nach dem verheerenden Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien mit mindestens 200 Toten vorerst keine Dämme in Brasilien mehr prüfen. „Wir haben dem Vale-Konzern mitgeteilt, dass wir keine Dämme mehr in Brasilien prüfen werden“, sagte der Vorstandsvorsitzende Axel Stepken der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.