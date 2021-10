Nach dem Rauswurf Warum die „New York Times“-Kolumne nicht nur Julian Reichelt schädigt

In New York sitzt auch KKR, jener Partner, den Döpfner 2019 an Bord und mit dem zusammen er Springer von der Börse holte. Mit Julian Reichelt ist nun ein Mann von der „Bild“-Spitze entsorgt, der – unabhängig von seinem Verhalten als Vorgesetzter, der seine Macht offenbar schamlos missbrauchte – als Journalist und Krawallbürste auch aus Sicht eines um Ruhe bemühten Investors wenig erfreulich gewesen sein dürfte. Der neue „Bild“-Chef Johannes Boie scheint schon eher nach dem Geschmack des Investors zu sein. Döpfner lobt ihn ausgiebig. Ob damit allerdings intern wieder Ruhe einkehrt bei Springer und seinen Anteilseignern, das bleibt bis zum Beweis des Gegenteils in Frage gestellt.



