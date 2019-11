Nach drei guten Quartalen Telekom hebt Gewinnprognose für 2019 an

Die Deutsche Telekom hat nach Zuwächsen in den ersten neun Monaten ihre Jahresprognose angehoben. Der operative Gewinn (bereinigtes Ebitda ohne Leasingkosten) solle nun 2019 bei 24,1 Milliarden Euro liegen, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Bislang waren 23,9 Milliarden Euro angepeilt. Im dritten Quartal konnte die Telekom unter anderem dank des starken US-Geschäfts diesen Wert um 5,4 Prozent auf 6,5 Milliarden Euro verbessern. „Unsere Gewinne stiegen in den ersten neun Monaten dieses Jahres in allen Bereichen des Konzerns – zum Teil mit zweistelligen Wachstumszahlen. Gleichzeitig investieren wir Rekordsummen“, sagte Vorstandschef Tim Höttges.