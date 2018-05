Cambridge Analytica meldet Insolvenz an

Die britische Firma im Zentrum des Skandals um die Nutzung privater Daten von Facebook-Nutzern, Cambridge Analytica, meldet nach eigenen Angaben Konkurs an und schließt. In einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung beschwerte sich das Datenunternehmen über eine „unfaire negative Medienberichterstattung“. Es sei für Aktionen „verunglimpft“ worden, die legal und allgemein akzeptiert in der Online-Werbung seien.