Nach Forderung des MediaMarkt-Saturn-Chefs Lohnen sich verkaufsoffene Sonntage in Deutschland überhaupt?

So untersuchte die London School of Economics im März 2015 bei einer Studie, wie sich gelockerte Ladenöffnungszeiten in Schweden, den USA und Griechenland auf den Umsatz auswirkten. Dabei stellten die Wissenschaftler fest, dass die Änderungen in Schweden, wo es bereits seit 1972 keine gesetzlichen Vorgaben für Ladenöffnungszeiten mehr gibt, zu einer Umsatzsteigerung von fünf Prozent führten. Bereits 2004 konnte die London School of Economics ähnliche Effekte für die USA nachweisen. Dort hatten liberalere Regeln den Gesamtumsatz der Einzelhändler um 3,9 Prozent bis 10,7 Prozent erhöht. In den USA gibt es heute so gut wie keine Einschränkungen bei den Ladenöffnungszeiten mehr. Auch eine Studie aus Griechenland kommt zu ähnlichen Ergebnissen, eine 2005 eingeführte Verlängerung der Betriebszeiten wirkte sich demnach positiv auf den Umsatz aus.