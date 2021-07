Nach gescheiterter Fusion Vonovia pokert weiter um Deutsche Wohnen

Vonovia lässt bei Deutsche Wohnen auch nach dem Scheitern des Übernahmeangebots für den Berliner Rivalen nicht locker. Der Bochumer Wohnungsriese setzte ein deutliches Signal, dass er einen weiteren Anlauf bei Deutsche Wohnen nehmen könnte. Mit weiteren Aktienkäufen und -kaufverträgen hat sich Vonovia noch am Tag des Scheiterns fast 30 Prozent der Anteile gesichert, wie aus einer Stimmrechtsmitteilung vom Mittwoch hervorgeht. Der größte private Wohnungsvermieter in Deutschland müsste nur noch weitere 1000 Aktien erwerben, um die Schwelle zu überschreiten, bei der er sofort ein neues Kaufangebot an die übrigen Deutsche-Wohnen-Aktionäre vorlegen müsste.