Nach Kauf durch Getir Alle Gorillas müssen ins Büro

Nach WirtschaftsWoche-Informationen plant Salur, zunächst beide Marken weiterhin zu nutzen. Das wird in einigen Städten zu der Situation führen, dass beide Dienste parallel laufen: Getir ist in sieben deutschen Städten aktiv (Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Hamburg, Köln, München und Nürnberg). Gorillas operiert ebenfalls in diesen Städten – und darüber hinaus in 13 weiteren. Derzeit dürfte das Management mögliche Überschneidungen der nicht gerade günstig in Innenstadtlagen gelegenen Warenlager in den sieben Städten prüfen.